Durch die Zusammenarbeit erhält der Basler Konzern eine weitere DNA-Quelle zur Herstellung des End-to-End mRNA-Angebots. Damit baue Lonza seine Stellung als Weltmarktführer in der mRNA-Herstellung weiter aus, teilte der Pharmazulieferer am Dienstag in einem Communiqué mit. Mit der neuen Quelle könne die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt werden. Dies sei in der schnelllebigen Branche von entscheidender Bedeutung. Im Gegenzug erweitert das Biotechnologieunternehmen Touchlight seine Zugänge zu den Kunden. Finanzielle Details der Kooperation wurden nicht genannt.

(AWP)