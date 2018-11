Wie Novartis am Sonntag mitteilte, habe die Analyse aufgezeigt, dass bei der Hospitalisierung von Patienten mit Herzproblemen die Behandlung mit Entresto-Tabletten verglichen mit dem Wirkstoff Enalapril einen besseren Nutzen liefere. Diese Daten seien an der Konferenz der American Heart Association vorgestellt und im Fachpublikation The New England Journal of Medicine veröffentlicht worden.

Bei den untersuchten Patienten sei mit der Einnahme von Entresto verglichen mit Enapril das Todesrisiko durch Herzinsuffizienz um 46 Prozent reduziert worden, hiess es weiter. Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass neu hospitalisierte Patienten, bei welchen eine akute Herzinsuffizienz diagnostiziert wurde, stabilisiert werden können. Darüber hinaus sei erneut die Sicherheit und der Nutzen von Entresto bestätigt worden.

Sowohl in Europa als auch in den USA ist Entresto in gewissen Anwendungen gegen Herzprobleme zugelassen.

(AWP)