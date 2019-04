Novartis habe 75 Millionen US-Dollar zu der Finanzierungsrunde im Gesamtvolumen von 142 Millionen an dem Unternehmen beigetragen, wie Poseida am Montag in einer Medienmitteilung schrieb.

Das Unternehmen mit Sitz in San Diego ist in der Entwicklung von CAR-T-Zellen für die Krebsbehandlung tätig und hat derzeit vier Produktkandidaten in der Entwicklung. "Wir begrüssen und unterstützen die Beteiligung von Novartis", wird Poseida-Chef Eric Ostertag in der Mitteilung zitiert.

(AWP)