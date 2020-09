Wie der Konzern am Montag mitteilte, habe er die Bestnote 5 auf der ESMO-MCBS-Skala (European Society for Medical Oncology - Magnitude of Clinical Benefit Scale) erhalten.

Dabei wird der klinische Vorteil der Therapie zur Behandlung von prämenopausalen Erstlinien-Patientinnen mit HR+/HER2- fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs bewertet.

Erhalten habe Novartis diese Bewertung wegen des signifikanten Gesamtüberlebensvorteils und der Verbesserungen der Lebensqualität, die durch Kisqali plus endokrine Therapie für prämenopausale Frauen in der Phase-III-Studie MONALEESA-7 nachgewiesen wurden.

in Kombination mit Fulvestrant bei postmenopausalen Erstlinien-Patienten erhielt Kisqali einen ESMO-MCBS-Score von vier - den Angaben zufolge der höchste Score, den ein CDK 4/6-Hemmer erreicht hat.

