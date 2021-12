Das teilte Novartis am Mittwoch mit. Damit schafft der Pharmakonzern die US-Zulassung für Leqvio im zweiten Anlauf. Leqvio sorge für eine wirksame und anhaltende Senkung von LDL-C oder "schlechtem Cholesterin", schreibt Novartis in seiner Medienmitteilung. Das Medikament sei nun in den USA als Ergänzung zu einer Diät und einer Statintherapie für erwachsene Patienten mit atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD) zugelassen, die eine zusätzliche Senkung ihres LDL-C-Wertes benötigen.

Die halbjährliche Dosierung mache Leqvio zu einer "überzeugenden Option" für Menschen mit ASCVD, die bereits cholesterinsenkende Medikamente einnehmen, heisst es weiter. ASCVD sei eine erhebliche Belastung für die öffentliche Gesundheit, von der 30 Millionen Amerikaner betroffen seien, so Novartis.

Das FDA hatte Ende 2020 eine Zulassung des Novartis-Cholesterinsenkers zunächst zurückgewiesen. Als Grund waren damals ungelöste Bedingungen im Zusammenhang mit der Inspektion einer Produktionsanlage eines Drittanbieters aufgeführt worden.

Novartis hatte sich den Cholesterinsenker im Ende 2019 im Zuge der knapp 10 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von The Medicines ins Portfolio geholt. In Europa ist das Mittel seit Ende 2020 bereits zugelassen.

