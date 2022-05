So darf die Therapie neu bei erwachsenen Patienten eingesetzt werden, die an einem so genannten rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom - einer bestimmten Form von Lymphkrebs - leiden und zuvor bereits zwei oder mehr systemische Therapielinien erhalten hatten.

Damit ist Kymriah nun in drei Indikation in den USA zugelassen, wie Novartis mitteilte. In der EU hatte der Konzern Anfang Mai bereits die Zulassung für diese Indikation erhalten. Die US-Zulassung basiere auf den Daten der Phase-II-Studie ELARA, in der 90 Patienten behandelt wurden.

Patienten mit follikulärem Lymphom, die einen Rückfall erlitten oder nicht auf die Behandlung ansprächen, hätten eine schlechte Prognose und müssten unter Umständen eine Reihe von Behandlungsoptionen ausprobieren, hiess es in der Mitteilung.

(AWP)