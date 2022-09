Dies teilte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Donnerstag mit. Der bisherige NIBR-Chef Jay Bradner hat seinen Rücktritt nach sieben Jahren als Chef der Forschung per Ende Oktober 2022 eingereicht und scheidet damit auch aus der Konzernleitung aus, wie Novartis am Donnerstag mitteilte.

Marshall kommt vom US-Konkurrenten Merck, wo sie Senior Vice President and Global Head of Discovery Sciences, Preclinical Development and Translational Medicine ist.

(Reuters/AWP/cash)