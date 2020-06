Die weiteren Ergebnisse der Phase-III-Studie PREVENT zeigten, dass Cosentyx bei Patienten mit nichtröntgenologischer axialer Spondyloarthritis (nr-axSpA) eine rasche und dauerhafte Linderung bringe, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Das Mittel wurde bereits im letzten April für diese Indikation in der EU zugelassen. Ausserdem darf Cosentyx zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis (PsO), psoriatischer Arthritis (PsA) und Spondylitis ankylosans (AS) eingesetzt werden. Gesuche für eine Zulassung in den USA und Japan wurden laut den Angaben eingereicht.

Schon im letzten November hatte Novartis vermeldet, dass in der PREVENT-Studie die gesteckten Hauptziele erreicht worden seien. Schon damals wurde eine Reduktion der Krankheitsaktivität nach 16 Wochen und 52 Wochen festgestellt. Zweitrangige Ziele, etwa Schmerzmilderung, Verbesserung der Mobilität und der Lebensqualität, seien ebenfalls erreicht worden, heisst es nun. Die detaillierten Ergebnisse will Novartis am Europäischen Jahreskongresses für Rheumatologie (EULAR) vorstellen.

nr-axSpA ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des axialen Skeletts, also der Lenden- und Brustwirbelsäule, sowie der Kreuz-Darmbeingelenke. Sie zählt zu den immunvermittelten entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Die körpereigene Abwehr greift dabei Knorpel- und Knochengewebe an.

