Novartis legt am Fachkongress Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) in Honolulu zum Produktkandidaten Brolucizumab (RTH258) wie angekündigt positive Daten aus seinen Phase-III-Studien HAWK und HARRIER vor. Brolucizumab habe in der Behandlung von Patienten mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) im ersten 12-Wochen-Zyklus in der HAWK- bzw. HARRIER-Studie eine 87- bzw. 83-prozentige Wahrscheinlichkeit gezeigt, um in diesem vierteljährlichen Intervall bis Woche 48 zuverlässig bleiben konnten.

Die nun vorgelegten Daten würden die Vorhersagbarkeitsdaten erhöhen und das Vertrauen in die Zuverlässigkeit von Brolucizumab im 12-Wochen-Dosierungsschema und das Potenzial eines vereinfachten Behandlungsplans verbessern, heisst es weiter. Novartis sieht Brolucizumab weiterhin als neue Option für die Behandlung von nAMD, die zu Erblindung führen könne und zeigt sich zuversichtlich, den Kandidaten im Zulassungsprozess voranzubringen.

Zulassung für Hautkrebs-Behandlung

Novartis hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA darüber hinaus für die Kombinations-Therapie aus Tafinlar und Mekinist die Zulassung zur adjuvanten Behandlung von Patienten mit einer spezifischen Art von Hautkrebs. Dabei handelt es sich um Patienten, die an BRAF V600 mutations-positivem Melanom leiden, wie Novartis am Montagabend mitteilte. Die Behandlung hatte die "Priority Review" für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zugesichert erhalten.

Die Entscheidung der Behörde basiert auf den Daten aus der Phase-III-Studie COMBI AD. Dabei habe sich gezeigt, dass die Therapie mit dieser Kombination bei Patienten, die an BRAF V600 mutations-positivem Melanom der Stufe 3 leiden, im Vergleich zu Placebo-Behandlungen zu einem reduzierten Rückfallrisiko geführt habe, heisst es weiter.

Wie die zuletzt veröffentlichten Daten aus der Studie zeigen, lag das so genannte "relapse free survival" - die Zeit, in der die Krankheit nicht wieder ausbricht - bei Patienten, die mit der Kombinationstherapie behandelt wurden, nach drei Jahren bei 58% gegenüber 39% bei Placebo-Behandlung. Das Risiko, dass der Krebs wieder zurückkehrt beziehungsweise der Tod eintritt, konnte mit Tafinlar-Mekinist um 53% gesenkt werden.

Die Kombination von Tafinlar und Mekinist wurde bereits im Jahr 2013 zur Behandlung von metastatischem Melanom zugelassen. Die nun erhaltene Zulassung sei ein weiterer Meilenstein für Patienten, die auf eine limitierte Zahl von Behandlungsoptionen zählen könne, so die Mitteilung.

Avexis-Wartezeit beendet

Zudem hat Novartis im Rahmen der im April lancierten Übernahme des US-Unternehmens Avexis eine weitere Hürde genommen. Dabei sei die regulatorisch verlangte kartellrechtliche Wartezeit nach dem Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements-Act beendet worden. Der Ablauf der Wartezeit nach dem HSR-Gesetz erfülle eine der Voraussetzungen für den Vollzug des anstehenden Erwerbs, schreibt Novartis.

Der Pharmakonzern Novartis startete am 17. April das Übernahmeangebot für Avexis. Die Angebotsfrist läuft bis zum 14. Mai und kann verlängert werden. Bekanntlich bietet Novartis je Avexis-Titel, die an der Nasdaq gelistet sind, 218 US-Dollar in bar oder insgesamt 8,7 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion soll Mitte 2018 abgeschlossen werden.

Mit dem Zukauf will Novartis die Position als führendes Gentherapie- und Neuroscience-Unternehmen ausbauen. Das US-Unternehmen verfügt über den Produktkandidaten AVXS-101. Dieser habe das Potenzial, die erste Genersatztherapie zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) zu werden - einer Krankheit, die zum frühen Tod oder zu lebenslanger Behinderung führt und erhebliche Gesundheitskosten verursacht, hiess es. Der Kandidat verfügt in den USA über den Status "Breakthrough Therapy", in Europa über den sogenannten PRIME-Status und ist als "Sakigake" in Japan eingestuft.

(AWP)