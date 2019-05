Wie der Novartis am Freitag mitteilte, werde er langfristige Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten über das gesamte Spektrum der Migräne präsentieren. Die Neurologen-Fachtagung AAN beginnt am morgigen Samstag in Philadelphia (USA) und wird bis zum 10. Mai dauern.

So habe man bei zwei Dritteln der chronischen Migränepatienten nach einer Langzeitbehandlung mit Aimovig gesehen, dass sich die Krankheit bei ihnen in eine episodische Migräne gewandelt habe mit durchschnittlich 11 Migränetagen weniger pro Monat.

Eine weitere Studie zeige, dass die Mehrheit der episodischen Migränepatienten dank einer Behandlung mit Aimovig mindestens 50 Prozent weniger monatliche Migränetage in einem Jahr verzeichneten, wobei jeder fünfte völlig migränefrei war.

(AWP)