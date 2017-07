Eine ausgeweitete langfristige Phase-III-Studie habe die Wirksamkeit und Sicherheit bei Patienten mit mittlerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, eine häufige Form der Schuppenflechte, bestätigt, teilt der Pharmakonzern am Freitagabend mit. Die Daten würden an einem wichtigen Medizinkongress im zweiten Halbjahr 2017 präsentiert, so Novartis.

Fünfjahres-Phase-III-Daten seien ein anerkannter Meilenstein für die Beurteilung der langfristigen Wirksamkeit und Sicherheit von innovativen Behandlungen.

(AWP)