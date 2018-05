Es handelt sich um das Biosimilar Zessly, welches in Europa zur Behandlung von Autoimmun-Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Spondylitis ankylosans, Psoriasis-Arthritis und Schuppenflechte eingesetzt werden soll, wie Novartis am Donnerstag mitteilt. Der Arzneimittelausschuss CHMP der europäischen Medikamentenbehörde EMA hatte bereits im vergangenen März eine positive Empfehlung für Zessly abgegeben. In der Regel erfolgt dann die Zulassung durch die Europäische Kommission.

(AWP)