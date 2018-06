In beiden Fällen hätten die Langzeitdaten der jeweiligen Phase-III-Studie gezeigt, dass die Biosimilars die gleiche Wirksamkeit und Sicherheit wie die Originalpräparate erzielt haben, heisst es in einer Medienmitteilung vom Freitag.

Die Daten zu beiden Studien werden am Fachkongress Annual European Congress of Rheumatology (EULAR) in Amsterdam vorgestellt.

Im Fall von Zessly wurde das Biosimilar mit dem Original Remicade (Infliximab) von Janssen Biotech verglichen. Erelzi wiederum wurde mit dem Original Enbrel verglichen, das von Wyeth in Europa und Immunex in den USA vermarktet wird. In beiden Fällen lautet die Indikation rheumatoide Arthritis.

(AWP)