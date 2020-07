Durch die langfristige Planung solle ein Mangel an Generika in US-Spitälern verhindert werden, ging aus einer Mitteilung des Generika-Spezialisten vom Dienstagabend hervor. Sandoz werde sechs injizierbare Medikamente liefern, die in 1'200 US-Mitgliedsspitälern von Civica genutzt würden. Die erste Lieferung werde voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen.

Civica ist den Angaben zufolge eine gemeinnützige Organisation, die ihren Mitgliedsspitälern hochwertige Generika zur Verfügung stellen und solche für diese erschwinglich machen will. Die Vereinigung präsentiert mehr als 30 Prozent der zugelassenen US-Krankenhausbetten, wie es hiess.

(AWP)