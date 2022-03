Zu diesem Zweck habe man die britische Coalesce Product Development übernommen, teilte die Generika-Sparte am Montag mit. Das britische Unternehmen sei auf die Entwicklung von medizinischen Geräten und Medikamenten spezialisiert.

Man baue damit das bereits bestehende Portfolio an Atemwegsmedikamenten aus, heisst es in der Mitteilung weiter. Angaben zum Übernahmepreis oder der Grösse von Coalesce wurden in der Mitteilung keine gemacht.

Mit einem Portfolio von sechs bereits auf dem Markt befindlichen Produkten und fast doppelt so vielen Produkten in der Pipeline sehe man den Bereich Atemwegserkrankungen als eine der wichtigsten Säulen für die langfristige Wachstumsstrategie, teilte Sandoz weiter mit.

(AWP)