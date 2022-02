Die beiden Unternehmen liegen seit Jahren miteinander wegen der 2015 eingegangenen Zusammenarbeit im Clinch. Wie Amgen in der Nacht auf Dienstag mitteilte, haben die beiden Parteien nun offiziell die Änderungen der exklusiven Lizenz- und Kooperationsvereinbarung vom 28. August 2015 abgeschlossen. Im Rahmen dieser Änderungen wird Novartis die alleinigen Rechte zur Vermarktung von Aimovig ausserhalb der Vereinigten Staaten und Japans besitzen.

Amgen wiederum wird demnach keine Lizenzgebühren mehr an Novartis für den Verkauf von Aimovig in den Vereinigten Staaten zahlen und die Parteien werden sich nicht mehr an den Kosten für die Vermarktung von Aimovig in den USA beteiligen. Die Parteien werden sich weiterhin die Entwicklungskosten weltweit teilen.

(AWP)