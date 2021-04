Dabei geht es laut den Angaben vom Donnerstag um eine Formulierung des Wirkstoffs, der inhaliert werden kann. Die Studie solle an mehreren Spitälern in der Schweiz durchgeführt werden und rund 80 Patienten umfassen, so die Mitteilung weiter.

"Wir sind überzeugt, dass RLF-100 das Potenzial hat, bei Covid-19-Patienten die Entstehung schwerer Lungenerkrankungen, die zu einer Aufnahme in die Intensivstation mit der Notwendigkeit künstlicher Beatmung führen, zu verhindern", wird der Studienleiter in der Mitteilung zitiert. Die Studie wird laut den Angaben sechs bis zwölf Monate dauern.

Abgesehen davon will Relief die intravenöse Verabreichungsform von RLF-100 in Europa vorantreiben. Eine Phase-IIb/III-Studie werde derzeit in Europa vorbereitet, hiess es weiter. Relief hofft in diesem Zusammenhang auf baldige Notzulassungen der Behörden.

(AWP)