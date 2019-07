Wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte, untermauern die Ergebnisse den anhaltenden Nutzen des Mittels für Patienten mit der Bluterkrankheit Hämophilie A. Präsentiert werden die Daten am Fachkongress ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) in Australien.

Neue Analysen der verschiedenen Phase-III-HAVEN-Studien belegen demnach den nachhaltigen Nutzen von Hemlibra für Wirksamkeit, Sicherheit und Lebensqualität bei Menschen mit Hämophilie A, mit und ohne Faktor-VIII-Hemmer. Zudem gebe es erste Daten aus der Phase-IIIb-Studie STASEY. Sie bestätigen laut Roche das Sicherheitsprofil von Hemlibra.

Insgesamt werde Roche 21 sogenannte Abstracts aus dem Hämophilieprogramm vorstellen.

(AWP)