Diese ist in Bereichen wie Onkologie und Infektionskrankheiten einsetzbar, bei denen Krankheiten mit herkömmlichen PCR-Methoden nicht nachweisbar sind. Mit dem "Digital LightCycler System" könnten Forscher DNA und RNA aus einer klinischen Probe in bis zu 100'000 mikroskopisch kleine Einzelreaktionen aufteilen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das System könne dann einen PCR-Test durchführen und eine hochentwickelte Datenanalyse der Ergebnisse erstellen.

Das System wird 2022 in 15 Ländern erhältlich sein. Die Markteinführung in weiteren Ländern sei "in naher Zukunft" geplant. Das System erfülle die Sicherheitsstandards in der EU sowie in den USA, heisst es.

(AWP)