Das Insulinpumpensystem ermöglicht Menschen mit Diabetes, eine Insulindosis direkt an der Pumpe oder über das Handheld abzurufen, wie der Pharmakonzern am Montag mitteilt.

Die betroffenen Patienten können laut Roche die Pumpe abnehmen und wieder anlegen, ohne Insulin zu verschwenden. Die Pumpe ist Teil der digitalen Gesundheitslösungen von Roche und trägt laut den Angaben zu einem effektiveren und personalisierten Diabetesmanagement bei.

Mit der Vermarktung werde man zunächst in der Schweiz, in Österreich, Polen sowie im Vereinigten Königreich in den kommenden Wochen starten. Darüber hinaus laufe derzeit eine klinische Studie in mehreren europäischen Ländern.

(AWP)