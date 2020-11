Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) hat die Zulassung der Roche-Therapie empfohlen, wie er am Freitag mitteilte. Phesgo ist eine Festdosis-Kombination aus Perjeta (Pertuzumab), Herceptin (Trastuzumab) und Hyaluronidase, einem Lokalanästhetikum. Sie wird subkutan (SC; unter die Haut) in Kombination mit intravenöser (IV) Chemotherapie bei Patienten eingesetzt, die an frühem und metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs leiden.

Die subkutane Verabreichung von Phesgo dauert den Angaben zufolge etwa acht Minuten für die initiale Startdosis und etwa fünf Minuten für jede nachfolgende Erhaltungsdosis. Dies stehe im Vergleich zu etwa 150 Minuten für die Infusion einer Startdosis von Perjeta und Herceptin unter Verwendung der Standard-IV-Rezepturen und zwischen 60-150 Minuten für nachfolgende Erhaltungsinfusionen der beiden Medikamente.

(AWP)