Die Zulassung stütze sich auf Daten aus der RAINBOWFISH-Studie bei Neugeborenen, die noch keine Symptome aufzeigten. Die Mehrheit dieser behandelten Säuglinge habe nach zwölf Monaten der Behandlung wichtige Meilensteine wie Sitzen und Stehen erreicht.

Die SMA-Therapie ist in den USA bereits zur Behandlung von Kindern und Erwachsenen jeden Alters zugelassen. Damit ist Evrysdi in 81 Ländern zugelassen, in weiteren 27 Ländern wird das Dossier derzeit geprüft.

SMA ist eine schwere, fortschreitende neuromuskuläre Erkrankung, die tödlich verlaufen kann. Sie betrifft etwa eines von 10'000 Babys und ist die häufigste genetisch bedingte Ursache für Kindersterblichkeit.

(AWP)