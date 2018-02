Wie aus einer Medienmitteilung vom Montag hervorgeht, wurden diese Ergebnisse bei Patienten erzielt, die am diabetischen Makulaödem (DME) leiden, einer Folgeerkrankung bei Patienten mit Diabetes mellitus.

Bei dem Kandidaten handelt es sich um einen anti-VEGF/anti-angiopoietin-2 bispezifischen Antikörper. Laut Mitteilung ist dies der erste bispezifische monoklonale Antikörper, der speziell für das Auge entwickelt wurde.

In der Phase-II-Studie wurden Patienten behandelt, die an einem Sichtverlust in Folge des DME litten. Eine Behandlung mit RG7716 habe bei Ihnen zu einer klinisch bedeutsamen und statistisch signifikanten Verbesserung der Sicht geführt, verglichen mit einer Behandlung mit Ranibizumab allein.

Diese Daten hat Roche bei dem Fach-Symposium Angiogenesis, Exudation and Degeneration 2018 vorgestellt. Wegen einer Phase-III-Studie werde man nun mit den entsprechenden Behörden in Verbindung treten.

