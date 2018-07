Roche hat damit die so genannte Breakthrough Device Designation. Die Tests dienen der Analyse der Zerebrospinalflüssigkeit, wie Roche am Freitag mitteilt. Die Analyse der Zerebrospinalflüssigkeit sei ein wesentlicher Teil der neurologischen und psychiatrischen Diagnostik. Die Ablagerungen von gewissen Peptiden im Gehirn und neurofibrillären Tangles seien die frühesten Veränderungen bei der Entwicklung einer Alzheimer-Erkrankung und könnten mithilfe verschiedener Verfahren nachgewiesen werden.

Die Liquordiagnostik kann demnach als zusätzliches Kriterium in die Diagnosestellung eingebunden werden und helfen, Alzheimer-Patienten zu identifizieren, so Roche.

Gleichzeitig kündigt Roche an, am bevorstehenden Alzheimer-Kongress AAIC in Chicago ab diesem Sonntag neue Daten aus seinen laufenden Alzheimer-Studien vorzustellen. Dabei werde der Konzern Erkenntnisse aus seiner Phase-II-Studie mit Crenezumab vorlegen und wie sich dieser auf das ß-Amyloid-Molekül auswirkt. Gleichzeitig laufen mit dem Produktkandidaten Crenezumab sowie einem zweiten, Gantenerumab, derzeit auch jeweils Phase-III-Studien, über deren Entwicklung Roche ebenfalls berichten wird.

(AWP)