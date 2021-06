An dem Kongress, der zwischen dem 19. und 22. Juni virtuell stattfindet, werde man etwa Daten zum SMA-Mittel Evrysdi vorlegen oder auch über den aktuellen Forschungsstand in der Alzheimer-Forschung berichten, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Diese neuen und zusätzlichen Daten zeigen laut Roche das Engagement des Konzerns, das klinische Verständnis eines breiten Spektrums neurologischer Erkrankungen voranzutreiben. So werde man etwa Daten zum Kandidaten Enspryng (Satralizumab) vorlegen, der zur Behandlung von Neuromyelitis-Optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) eingesetzt wird, einer Gruppe seltener Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems.

Auch über seinen Blockbuster Ocrevus, der zur Behandlung von multipler Sklerose zugelassen ist, werde man weitere Daten präsentieren, kündigte der Konzern an.

Darüber hinaus stellt Roche Informationen zur Alzheimer-Pipeline in Aussicht, die nach der jüngsten Zulassung in den USA verstärkt in den Fokus rücken dürfte. Der US-Konzern Biogen hatte vergangene Woche überraschend grünes Licht für sein Alzheimer-Medikament erhalten.

(AWP)