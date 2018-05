Man werde die positiven Resultate aus der positiven Phase-III-Studie HAVEN 3 vorstellen sowie Daten aus dem HAVEN-4-Programm, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag.

In der HAVEN 3 Studie wurde Hemlibra Patienten wöchentlich oder alle zwei Wochen verabreicht, die an Hämophilie A ohne Faktor-VIII-Inhibitoren leiden. In dem HAVEN 4-Programm wurde Hemlibra wiederum alle vier Wochen an Patienten verabreicht, die an Hämophilie A leiden mit oder ohne Faktor-VIII-Inhibitoren. Die Daten unterstützen das mögliche Potenzial, dass Hemlibra für alle Menschen einsetzbar sein könnte, die an Hämophilie A leiden, heisst es in der Mitteilung weiter.

In einer weiteren Meldung teilt Roche mit, dass die US-Zulassungsbehörde FDA ein zusätzliches Gesuch für Roches Cobas-Zika-Test zugelassen hat. Mit dieser Zulassung könnten die entsprechenden Test noch moderner durchgeführt werden.

(AWP)