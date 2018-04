An der Fachtagung AAN (American Academy of Neurology) in Los Angeles werde der Konzern Ergebnisse präsentieren, die die Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels untermauern, teilt Roche am Montag mit.

Zudem werde der Konzern Daten aus seiner neurowissenschaftlichen Pipeline vorlegen. Dazu gehören etwa Ergebnisse zur Behandlung von Alzheimer, dem Huntington-Syndrom, spinaler Muskelatrophie (SMA) und Muskeldystrophie Duchenne (DMD).

Mit Blick auf die Alzheimer-Programme heisst es in der Mitteilung, dass die Daten aus den verschiedenen Programmen bislang vielversprechend gewesen seien.

