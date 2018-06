Dabei wird der Pharmakonzern Roche vor allem Daten aus Programmen vorlegen, in denen Tecentriq mit Avastin etwa bei Patienten mit bestimmten Formen von Nieren- und Leberkrebs eingesetzt wurde, wie er am Freitag mitteilt. Dabei wurde die Kombination aus Tecentriq und Avastin als Erstlinientherapie bei Patienten angewendet, bei denen der Nieren- oder Leberkrebs bereits fortgeschritten war oder Metastasen gebildet hatte.

Zudem werde man erste Daten zum Einsatz von Tecentriq als neoadjuvante, also operationsvorbereitende Monotherapie bei Patienten mit Urothelkarzinom, vorlegen.

Der Fachkongress Asco (American Society of Clinical Oncology) beginnt am heutigen Freitag in Chicago und dauert bis zum 05. Juni an.

(AWP)