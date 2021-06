Das Roche-Medikament Venetoclax kann laut einer Studie in einer Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie/kleinzelligem lymphozytischem Lymphom (CLL/SLL) wirksam sein. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Amsterdam Medical Center der Universität Amsterdam, die am Samstag am Jahreskongress der European Hematology Association (EHA) vorgestellt wurde.

Die "GLOW-Studie" sei die erste randomisierte klinische Studie, die die Wirksamkeit und Sicherheit von Ibrutinib und Venetoclax (I+V) als orale Erstbehandlung mit fester Dauer im Vergleich zu Chlorambucil und Obinutuzumab (Clb+O) bei unbehandelter CLL/SLL untersuche, teilte die EHA am Wochenende mit. Insgesamt seien 211 Patienten rekrutiert worden. Venetoclax ist in der EU und in den USA in Kombinationstherapien zur Behandlung bestimmter Formen von Leukämie zugelassen.

(AWP)