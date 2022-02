Demnach untermauern die Zweijahresdaten aus den Phase-III-Studien das Potenzial, längere Behandlungsintervalle und weniger Augeninjektionen für Menschen mit bestimmten Erkrankungen zu ermöglichen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Freitag.

So wurde das Mittel Vabysmo bei Patienten eingesetzt, die an dem diabetischen Makulaödem (DME) leiden. Das Augenimplantat Susvimo wiederum wurde zur Behandlung der neovaskulären oder "feuchten" altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) eingesetzt.

Neovaskuläre AMD und DME sind laut Roche zwei der häufigsten Ursachen für Sehkraftverlust, von denen weltweit etwa 40 Millionen Menschen betroffen sind und die eine Behandlung mit Augeninjektionen bis zu einmal im Monat erfordern. In den Studien mit Vabysmo konnten jedoch mindestens 60 Prozent der Patienten nach zwei Jahren alle vier Monate behandelt werden und erzielten dabei nicht schlechtere Sehergebnisse als die Standardtherapie Aflibercept, die alle zwei Monate verabreicht wurde.

In der Studie mit dem Implantat Susvimo wiederum konnten 95 Prozent der Patienten nach zwei Jahren Therapie sechs Monate zwischen den einzelnen Behandlungen verstreichen lassen. Die Daten werden nun am Fachkongress Angiogenesis, Exudation and Degeneration vorgestellt.

Vabysmo wurde gerade erst von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen. Es handelt sich dabei um den ersten bispezifischen Antikörper für das Auge. Es ist laut Roche das einzige injizierbare Augenmedikament, das für Behandlungen im Abstand von einem bis vier Monaten im ersten Jahr nach vier anfänglichen Monatsdosen zugelassen ist. Susvimo wiederum ist den Angaben zufolge die erste nAMD-Behandlung seit 15 Jahren, die eine Alternative zu Standard-Augeninjektionen darstellt.

(AWP)