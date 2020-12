Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, wurden diese ersten Daten am Krebskongress European Society for Medical Oncology Immuno-Oncology vorgestellt, der noch bis zum 12. Dezember virtuell abgehalten wird.

In der Studie wurde das Immuntherapeutikum Tecentriq als Monotherapie bei Patienten eingesetzt, die an muskelinvasivem Urothelkarzinom (MIUC) leiden und zuvor eine Operation hinter sich hatten (adjuvant). Die ersten Daten zeigten, dass Tecentriq vor allem bei Patienten mit zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) einen Vorteil beim krankheitsfreien Überleben (DFS) zur Folge hatte.

Allerdings seien diese Daten noch explorativ, so Roche weiter. Auf Basis dieser Daten werde man aber eine neue Phase-III-Studie bei Patienten mit ctDNA-positivem muskelinvasivem Blasenkrebs in die Wege leiten.

(AWP)