Die Daten würden aufzeigen, dass Tecentriq bestimmten Menschen mit frühem Lungenkrebs helfe, signifikant länger zu leben, ohne dass die Krankheit zurückkehre, teilte die Gesellschaft in der Nacht zum Donnerstag mit.

Tecentriq habe das krankheitsfreie Überleben bei Patienten mit sogenannt PD-L1-positivem, resezierbarem Lungenkrebs im Frühstadium um mehr als ein Drittel im Vergleich zur besten unterstützenden Behandlung verbessert, heisst es weiter.

Das Medikament hat in der Vergangenheit bei verschiedenen Arten von Lungenkrebs Wirksamkeit gezeigt und ist derzeit in fünf Indikationen in den USA zugelassen. Derzeit laufen mehrere Phase-III-Studien in verschiedenen Settings bei Lungen-, Urogenital-, Haut-, Brust-, Magen-Darm-, gynäkologischen und Kopf-Hals-Krebs.

Roche meldet am Donnerstag zudem die Zulassung für das Medikament Evrysdi von der Swissmedic. Evrysdi wurde zur Behandlung von spinaler Muskelantrophie (SMA) entwickelt, welche eine der häufigsten genetisch bedingten Todesursachen bei Säuglingen ist.

Laut einer Mitteilung von Roche vom Donnerstag wurde Evrysdi zur Behandlung von SMA bei Patienten ab einem Alter von zwei Monaten zugelassen. Die Zulassung sei auf der Grundlage der Daten von zwei klinischen Studien, einmal bei Babys im Säuglingsalter und einmal bei Patienten im Alter von 2 bis 25 Jahren, erfolgt.

Das Medikament wurde laut dem Communiqué im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens erteilt. Evrysdi sei das erste nachgewiesen wirksame Medikament zur Behandlung von SMA, das zu Hause eingenommen werden könne anstatt im Spital. In 40 Ländern weltweit ist es bereits zugelassen, in weiteren 33 steht die Zulassung noch aus.

Die spinale Muskelatrophie führt zu Muskelschwäche und zunehmender Bewegungseinschränkung.

