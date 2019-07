In deren Zuge erhält Convelo von Genentech eine Zahlung in unbekannter Höhe sowie Forschungsunterstützung, wie Convelo am Dienstagabend mitteilte.

Zudem erhält Genentech eine Option, alle ausstehenden Aktien von Convelo zu einem ebenfalls ungenannten Preis und nachgelagerten Meilensteinzahlungen zu übernehmen.

Convelo forscht an einer neuen Klasse von Medikamenten, die die schützende Myelinschicht um die Nervenzellen regenerieren sollen. Mit der Zusammenarbeit mit Genentech soll die Entdeckung und Entwicklung solcher neuen Mittel für Patienten mit neurologischen Störungen wie Multiple Sklerose beschleunigt werden.

(AWP)