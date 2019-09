Statt bis am 3. September dauere das Angebot nun bis am 1. Oktober und könne erneut aufgeschoben werden, wie Roche am Dienstag mitteilte. Alle Bedingungen der 4,3-Milliarden-Dollar-Transaktion blieben unverändert. Mit dem Aufschub des ursprünglich im Februar vorgelegten Angebots wolle Roche den Behörden in den USA und Grossbritannien mehr Zeit für die Prüfung des Deals geben. Bisher seien 24,1 Prozent der Aktien angedient worden.

(Reuters)