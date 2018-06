Das Programm, in dem das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie bei Patienten mit einem bestimmten Lungenkrebs als Erstlinientherapie eingesetzt wurde, hat seine Ziele erreicht und das Überleben dieser Patienten signifikant verlängert. Wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst, hat die Kombinationstherapie bei der Behandlung von extensivem kleinzelligem Lungenkrebs (ES-SCLC) auch die Gefahr, dass die Krankheit fortschreitet oder es zum Tode kommt (progression free survival, PFS), deutlich reduziert.

Die Daten würden nun den Zulassungsbehörden in Europa und den USA vorgelegt, kündigt Roche an. Darüber hinaus werde der Pharmakonzern die detaillierten Ergebnisse an einem der kommenden Fachkongresse präsentieren.

Verschiedene Studien mit Tecentriq laufen

Aktuell führt Roche den Angaben zufolge acht Phase-III-Programme mit Tecentriq in der Behandlung von Lungenkrebs durch. Dabei wird das Immuntherapeutikum als Mono- sowie als Kombinationstherapie angewendet. Zugelassen ist es bereits in den USA, der EU und mehr als 70 weiteren Ländern zur Behandlung von Patienten mit dem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC), die zuvor aber bereits behandelt wurden. Ebenso darf es zur Behandlung von bestimmten Blasenkrebs-Typen eingesetzt werden.

Lungenkrebs ist die häufigste Todesursache bei Krebspatienten. Dabei wird zwischen den beiden Hauptindikationen NSCLC und SCLC unterschieden. Der kleinzellige Lungenkrebs (SCLC) hat einen Anteil von etwa 15 Prozent.

Die ersten Einschätzungen fallen durch die Bank positiv aus. Bei Baader Helvea baut der zuständige Analyst Tecentriq damit eine wachsende Schlagkraft im wichtigen Markt für Lungenkrebs ein. Auch bei der ZKB werden die Resultate als insgesamt positiv eingestuft.

(AWP)