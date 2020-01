Konkret beantragt Roche die Zulassung für sein Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Avastin zur Behandlung von Patienten mit Leberkrebs.

Die Therapie richtet sich an Patienten, die an inoperablem Leberzellkarzinom (HCC) leiden und die keine vorherige systemische Therapie erhalten haben, teilte Roche am Montag mit.

Die FDA wiederum prüft den Antrag laut Mitteilung im Rahmen des Pilotprogramms "Real-Time Oncology Review". Dieses zielt darauf ab, den Überprüfungsprozess effizienter zu gestalten. Ziel des Programms ist es, Patienten so früh wie möglich sichere und wirksame Behandlungen zur Verfügung zu stellen.

(AWP)