Die Daten werden am Fachkongress European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) vorgelegt. Wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilt, würden die Daten die Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels bei der Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose auch nach einem Zeitraum von fünf Jahren untermauern.

Die Ergebnisse verdeutlichten zudem, wie wichtig es sei, Ocrevus möglichst früh zum Einsatz zu bringen und es dann zur weiteren Behandlung zu benutzen.

(AWP)