Angesichts der eher geringen Umsatzerwartungen mit dieser Behandlungsform, verlieren die Aktien des Pharmakonzerns zu Beginn der neuen Börsenwoche aber nur relativ wenig an Boden. Das betreffende Zulassungsgesuch bezog sich auf das Medikament Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs, wie Roche am Freitagabend mitteilte.

Konkret geht es um erwachsene Patientinnen mit bestimmtem inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem Brustkrebs (TNBC). Im April hatte die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA für die Brustkrebs-Kombibehandlung das beschleunigte Zulassungsverfahren bestätigt.

Der Rückzug des Zulassungsantrags sei nach Gesprächen mit dem FDA erfolgt, so Roche. Dabei sei es um das allgemeine Umfeld bei der Behandlung des betreffenden Krebses gegangen sowie um die Anforderungen, die es für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren brauche. Ausserdem betreffe es nur die Zulassung für die entsprechende Indikation in den USA.

Andere Indikationen von Tecentriq seien nicht betroffen, weder in den USA noch ausserhalb. Weder an den bisherigen Erkenntnissen zur Wirksamkeit von Tecentriq noch zu dessen Sicherheit habe sich etwas geändert, betont Roche.

Aktie etwa tiefer

Trotz des Rückschlags rechnen Analysten nicht mit hohen Einbussen. Der mögliche Umsatz mit der nun zurückgezogene Indikation wäre laut der Finanzgemeinde nicht substanziell gewesen. Roche selbst sprach von rund 200 Millionen Dollar in den USA. Die ZKB will ihr Schätzungen für den Gesamtumsatz mit Tecentriq jedenfalls nur "minimal" anpassen.

Die Analysten von Vontobel belassen ihr Kursziel der Aktie vorerst unverändert, wie es in einem ersten Kommentar heisst. Die Bank empfiehlt die Roche-Titel zudem weiterhin zum Kauf. Laut einer Schätzung der Bank könnte der bei Tecentriq ausbleibende Umsatz den fairen Wert des "Bon Roche" allerdings um drei Franken drücken.

Die schwergewichtigen Roche-GS notieren am Montag gegen 10:00 Uhr rund 0,3 Prozent im Minus. Sie gehören indes mit einem Plus von über 18 Prozent im bisherigen Jahr zu den besser laufenden Aktien der Schweizer Börse. Der Gesamtmarkt gemessen am Leitindex SMI steht derweil 0,12 Prozent tiefer.

(AWP)