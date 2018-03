Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr hohe Ausgaben für den Aufbau einer Vertriebs- und Marketingorganisation zur Vermarktung der Produkte in den USA getätigt. Auch im laufenden Jahr erwartet Cosmo noch einmal einen Verlust, bevor das Unternehmen 2019 wieder einen Gewinn vorsieht.

Der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 2017 lag mit 67,2 Mio EUR (VJ 67,7 Mio) etwa auf Vorjahreshöhe, wie den am Montag publizierten Jahresergebnissen zu entnehmen ist. Unter dem Strich resultierte für das Geschäftsjahr ein Reinverlust von 32,4 Mio EUR nach einem Gewinn von 19,3 Mio im Jahr. Eine Dividende wird nicht erwähnt, nachdem im Vorjahr noch eine Ausschüttung von 1,50 EUR je Titel erfolgt war.

Die Betriebsausgaben betrugen mit 76,8 Mio EUR (VJ 33,8 Mio) mehr als das doppelte als noch im Vorjahr. Der Zuwachs sei überwiegend für den Aufbau der Marketing- und Vertriebsorganisation in den USA sowie Lancierungskosten für Eleview zurückzuführen, heisst es in der Mitteilung. Im Verlust enthalten ist auch ein Währungsverlust von 18,7 Mio EUR auf der USD-Liquiditätsposition.

40 Millionen Betriebsverlust erwartet

Bargeld und Obligationen beliefen sich per Ende Jahr auf 247,2 Mio EUR, was einen Zuwachs von 28 Mio EUR gegenüber 2016 darstellt und nicht zuletzt die Privatplatzierung von Aktien des Unternehmens widerspiegelte. Die Barmittel (und ähnliches) lagen per Ende Jahr bei 144,9 Mio EUR nach 117,6 Mio EUR per Ende 2016.

Für das laufende Geschäftsjahr richtet Cosmo das Augenmerk auf die Einführung von Methylenblau MMX in den USA, den weiteren Ausbau der Vertriebs- und Marketingkapazitäten in den USA aber auch auf die Fortführung der vorkommerziellen Aktivitäten für Rifamycin SV MMX sowie die Einreichung von Remimazolam als neues Arzneimittel.

All diese Aktivitäten dürften laut der Mitteilung 2018 zu einem operativen Verlust von rund 40 Mio EUR führen. Im Jahr 2019 will Cosmo dann wieder profitabel sein.

