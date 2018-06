Das Amt hat den vor einem Jahr erteilten Zugang zum "Early Access to Medicines Scheme" (EAMS) für die Behandlung von Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) um weitere zwölf Monate verlängert.

Damit kann Raxone DMD-Patienten verschrieben werden, sofern sie bestimmte Einschlusskriterien erfüllen, teilte Santhera am Freitag mit. Das Mittel ist seit Juni 2017 in Grossbritannien über das EAMS erhältlich. Gegenwärtig nähmen über 40 DMD-Patienten in mehreren spezialisierten DMD-Zentren in Grossbritannien am EAMS teil.

Im Januar diesen Jahres hatte Santhera einen herben Rückschlag erlitten: Raxone zur DMD-Behandlung fiel bei der Europäischen Arzneimittelbehörde endgültig durch. Raxone ist heute in Europa gegen das eher seltene Augenleiden Lebersche Optikusatrophie (LOHN) zugelassen. Das weitaus grössere Einsatzgebiet wäre jedoch DMD.

