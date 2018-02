Seit vorsichtigen Aussagen von Roche-Chef Severin Schwan in der "Financial Times" wurde viel spekuliert. Einige Analysten sahen darin gar eine verdeckte Gewinnwarnung für 2018. Das am Donnerstag vom Basler Pharma- und Diagnostikkonzern veröffentlichte Jahresergebnis für 2017 zeigt, dass die Vorbehalte nicht unbegründet waren.

Zwar bleiben Hiobsbotschaften rund um die vom Patentablauf bedrohten Schlüsselmedikamente wie Rituxan auf das Schlussquartal bezogen aus. Allerdings verfehlen der Kern-EBIT sowie der Kern-Reingewinn die Analystenerwartungen trotz eines am oberen Ende der Prognosenspannweite liegenden Umsatzes.

Auch der Ausblick auf 2018 reisst niemanden vom Hocker. Ohne die positiven Auswirkungen der US-Unternehmenssteuerreform stellt das Unternehmen den Aktionären ein im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegendes Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht. Viele Analysten dürften sich gerade von der diesjährigen Gewinnentwicklung mehr erhofft haben.

Umsatzeinbruch bei Rituxan und Co. bleibt aus

Wurden für den Genussschein von Roche im frühen Handel an der Schweizer Börse SIX Kurse von bis zu 233,50 Franken bezahlt, fällt er mittlerweile um 1,8 Prozent auf 225,25 Franken.

Was die Absatzentwicklung der vom Patentablauf betroffenen Schlüsselmedikamente im Schlussquartal anbetrifft, so geben Analysten fürs Erste Entwarnung. Der befürchtete Umsatzeinbruch bei Präparaten wie dem Krebsmedikament Rituxan blieb aus.

Avastin und Herceptin verkauften sich gar etwas besser als erwartet worden war. Dasselbe gilt für das aufstrebende Multiple-Sklerose-Präparat Ocrevus, welches weiterhin kräftig wächst.

Dass der Kern-EBIT und der Kern-Reingewinn im Schlussquartal an den Analystenerwartungen vorbeischrammten, begründen Analysten unter anderem mit der enttäuschenden Absatzentwicklung beim margenstarken Augenmedikament Lucentis. Doch auch hohe Vorabinvestitionen in die Markteinführung neuer Medikamente drückten kurzfristig auf die Margenentwicklung.

Ausblick sorgt für unterschiedliche Reaktionen

Für Jack Scannell von der UBS Investmentbank liegt das Jahresergebnis weitestgehend im Rahmen der Erwartungen. Er bezeichnet den Absatz mit den Schlüsselmedikamenten als stark und beruhigend zugleich. Scannell stuft den Genussschein allerdings weiterhin nur mit "Neutral" ein. Nicht so recht ins Bild passen will das eher hoch angesetzte 12-Monats-Kursziel von 260 Franken ein.

Dass Roche für 2018 unter Berücksichtigung des von der US-Unternehmenssteuerreform ausgehenden Effekts mit einem im oberen einstelligen Prozentbereich liegenden Kern-Gewinnwachstum rechnet, wird in Expertenkreisen begrüsst. Die US-Unternehmenssteuerreform rette Roche den Tag, so lässt der für Julius Bär tätige Terence McManus seine Kundschaft wissen. Seines Erachtens fallen die operativen Zielvorgaben etwas schwächer als erwaret aus. McManus stuft den Genussschein wie bis anhin mit "Hold" und einem Kursziel von 240 Franken ein.

Die @UBS sieht im Zahlenkranz und im Ausblick von @Roche eine "Dosis Beruhigungsmittel" für die Märkte, @juliusbaer zufolge rettet die US-Steuerreform den Baslern hingegen "den Tag". $ROG $RHHBY — cashInsider (@cashInsider) February 1, 2018

Etwas optimistischer gibt sich Jeffrey Holford von der US-Investmentbank Jefferies. Er bezeichnet den von Roche abgegebenen Ausblick als konservativ und rechnet deshalb im Jahresverlauf mit positiven Überraschungen. Holford empfiehlt den Genussschein mit einem Kursziel von 300 Franken zum Kauf.

Erst am 16. Januar bat der Roche-Chef Severin Schwan in einem Interview mit der "Financial Times" um "realistische Erwartungen" für 2018. Die den Patentschutz verlierenden Medikamente seien sehr rentabel. Ausserdem müssten die neuen Medikamente erst erfolgreich lanciert werden, so liess er damals durchblicken.

Prompt wurden Schwan diese Aussagen von der Börse als eine verdeckte Gewinnwarnung ausgelegt. Als Folge davon büsste der Genussschein damals innerhalb von gerademal zwei Handelstagen gut 6 Prozent an Kurswert ein. So richtig erholt hat er sich seither nicht, errechnet sich seit Jahresbeginn doch noch immer ein Minus von 7 Prozent.