Damit sei das privat geführte Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in New York nun vollständig in Besitz des Pharmakonzerns, teilt Roche am Freitag mit. Wie der Konzern bereits Mitte Februar mitgeteilt hatte, liegt der Kaufpreis bei 1,9 Mrd USD.

Roche war zuvor bereits an der von der Google-Mutter Alphabet unterstützten Software-Schmiede Flatiron Health mit 12,6% beteiligt gewesen, bevor man sich dann auf die Komplettübernahme geeinigt hatte. Das US-Unternehmen ist laut Angaben einer der Marktführer im Bereich von Softwarelösungen von elektronischen Gesundheitsakten in der Onkologie. Ausserdem ist Flatiron in der Analytik und Aufbereitung von Daten aus der klinischen Routine (Real-world evidence) für die Krebsforschung tätig.

Flatiron werde auch weiterhin als eigenständiges Unternehmen operieren, heisst es in der Mitteilung weiter. Das bedeute, es behalte sein Geschäftsmodell mit allen dazu gehörenden Geschäftspartnern und den bislang gesteckten Zielen bei.

(AWP)