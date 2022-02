Im vergangenen Jahr setzte der US-Hersteller 81,3 Milliarden US-Dollar (71,1 Mrd Euro) um, das waren 95 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, wie Pfizer am Dienstag in New York mitteilte. Dabei spülte das gemeinsam mit dem deutschen Hersteller Biontech vermarktete Vakzin (Handelsname Comirnaty) knapp 37 Milliarden Dollar in die Kassen. Unter dem Strich erzielte Pfizer knapp 22 Milliarden Dollar Gewinn nach rund 9,2 Milliarden vor einem Jahr.

Im laufenden Jahr will Pfizer den Umsatz auf 98 bis 102 Milliarden Dollar steigern, wobei diesmal Comirnaty-Umsätze von 32 Milliarden Dollar eingeplant sind. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im neuen Jahr auf 6,35 bis 6,55 Dollar klettern, nach 4,42 Gewinn in 2021. "Sollten wir dies erreichen, wäre dies das höchste Niveau in der Pfizer-Geschichte", sagte der scheidende Finanzchef Frank D'Amelio laut Mitteilung. Die Prognose konnte allerdings am Markt nicht überzeugen, denn Analysten hatten für das neue Jahr mehr auf dem Zettel. Die Pfizer-Aktie verlor vorbörslich mehr als zwei Prozent.

(AWP)