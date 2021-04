In der SMART-Studie sollen Sicherheit und Wirksamkeit von Zolgensma bei Kleinkindern mit spinaler Muskelatrophie untersucht werden, die ein Gewicht zwischen 8,5 kg und 21 kg haben und die einmalige Therapie intravenös erhalten haben.

Die neuen klinischen Daten ergänzten die sich abzeichnende Praxiserfahrung und den Einsatz dieser Therapie in der Europäischen Union und in Kanada, wo die Zulassung eine Dosierungsempfehlung für Säuglinge und Kleinkinder bis 21 kg beinhaltet, teilte Novartis am Freitag mit.

Seit der Markteinführung habe mehr als die Hälfte (55 Prozent) der behandelten Kinder in Europa ein Gewicht zwischen 8,5 kg und 21 kg.

Die geplante Studie werde voraussichtlich 24 symptomatische Kinder mit SMA an Standorten in Europa, Nordamerika, Australien und Taiwan einschliessen und die Patienten über einen Zeitraum von 12 Monaten verfolgen. Der primäre Endpunkt der Studie umfasse die Auswertung von unerwünschten Ereignissen, Labordaten, Vitalwerten und kardialer Sicherheitsüberwachung.

SMA ist den Angaben zufolge die häufigste genetisch bedingte Todesursache bei Säuglingen. Unbehandelt führt SMA Typ 1 in mehr als 90 Prozent der Fälle zum Tod oder zur Notwendigkeit einer dauerhaften Beatmung im Alter von zwei Jahren. SMA ist eine seltene, genetisch bedingte neuromuskuläre Erkrankung.

(AWP)