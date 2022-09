Insgesamt will Novartis 37 Kurzberichte auf dem 31. Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) und dem 15. Internationalen Symposium zum Sjögren-Syndrom (ISSS) vorlegen, die beide vom 7. bis 10. September 2022 stattfinden.

Dabei würden unter anderem Ergebnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit von Cosentyx (Secukinumab) bei der Hautkrankheit Hidradenitis suppurativa aus den Phase-III-Studien Sunshine und Sunrise auf dem Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venereologie vorgestellt, teilte Novartis am Freitag in einem Communiqué mit. Ebenfalls werden Ergebnisse zur Anwendung von Cosentyx zur Behandlung der Schuppenflechte (Psoriasis) und der Spondyloarthritis veröffentlicht.

Zudem gebe es Daten aus der Phase IIb-Studie von Remibrutinib (LOU064), der ein oraler Bruton-Tyrosinkinease-Hemmer zur Behandlung der chronischen spontanen Nesselsucht (Urticaria) sei, wie es weiter hiess. Auch Daten zum Einsatz von Ianalumab (VAY736) zur Behandlung des Sjögrens Syndrome werden am ISSS präsentiert.

