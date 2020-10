Gegen 10:20 Uhr gewinnen die Genussscheine in einem insgesamt eher uneinheitlichen Markt mittlerweile 0,3 Prozent hinzu. Zuvor waren sie mit lichten Abgaben in den Handel gestartet. Der SMI notiert zeitgleich um 0,2 Prozent höher.

Mit Blick auf die bevorstehenden Quartalszahlen bleibt bei vielen Experten die Frage, wie gut sich der Konzern durch die Coronakrise und gegen die anhaltende Umsatzerosion durch Nachahmerprodukte geschlagen hat. Das Problem vieler Pharmaunternehmen sind nämlich die Patienten, die aus Angst vor einer möglichen Ansteckung nicht zum Arzt gehen.

Nicht umsonst hatte der Roche-CEO Severin Schwan erst jüngst im Interview mit AWP den Appell ausgesandt, dass die Menschen sich wieder zum Arzt trauen sollen. Denn abgesehen von den Folgen für die Gesundheitssysteme bekommen dieses Verhalten auch die Pharmakonzerne selbst zu spüren, die dadurch weniger Medikamente losschlagen können.

Analysten erwarten unveränderten Umsatz in der Pharmasparte

In den Ausblicken auf die anstehenden Umsatzzahlen von Roche heisst es denn etwa bei Berenberg oder auch Jefferies, dass man von einem nahezu unveränderten Umsatz in der Pharmasparte ausgehe. Dagegen dürfte sich die Diagnostics-Sparte nicht zuletzt dank der verschiedenen Corona-Tests gut geschlagen haben und damit für etwas Unterstützung sorgen.

Auch an diesem Morgen wartete Roche mit Nachrichten zur Diagnostics-Sparte auf. So habe man mit der Lancierung des SARS-CoV-2-Antigentests begonnen. Bis Ende 2020 soll der Test in allen Märkten, die eine CE-Kennzeichnung akzeptieren, zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus beabsichtigt Roche laut Mitteilung, eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorisation, EUA) bei der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zu beantragen.

Mit dem Elecsys SARS-CoV-2 Antigen-Test können jene Personen erkannt werden, die mit dem Coronavirus infiziert worden waren und Antikörper dagegen gebildet haben. Laut Mitteilung richtet sich der Test auch an Patienten, die Corona-typische Symptome aufweisen.

Bei Mirabaud gehen die zuständigen Experten davon aus, dass der neuartige Test von Roche ein Massenscreening von Personen ermöglichen wird, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich mit dem Covid-19-Virus infiziert haben. Es würde sie nicht überraschen, wenn dieser Test angesichts der anhaltenden Covid-19-Pandemie zu einem neuen Standard werden könnte, heisst es in dem Kommentar.

hr/tt

(AWP)