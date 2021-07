Das Roche-Medikament wird in Kombination mit Bendamustin plus MabThera (Rituximab) eingesetzt, um Erwachsene mit wiederkehrendem oder therapieresistentem diffus grosszelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) zu behandeln. Die Zulassung stützt sich auf eine Phase-1b/II-Studie, wie es in der Mitteilung hiess. Der Studie zufolge sprechen Pateinten besser auf die Therapie an als auf die häufig verwendete Vergleichsbehandlung und das Gesamtüberleben verbesserte sich.

Die Kombinationstherapie mit Polivy hat Anfang 2020 bereits eine bedingte EU-Zulassung sowie 2019 eine beschleunigte Zulassung in den USA erhalten.

(AWP)