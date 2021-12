Gemeinsam wollen die Unternehmen eine Zelltherapie für die Behandlung von Augenkrankheiten wie der fortgeschrittenen, altersbedingten trockenen Makuladegenration (AMD) bei Patienten mit einer gleichzeitigen geografischen Atrophie entwickeln und vermarkten, wie Lineage am Montag mitteilte.

Die an der New Yorker Börse kotierte Lineage erhält von Genentech eine Vorauszahlung von 50 Millionen US-Dollar. Zusammen mit Meilensteinzahlungen könnten sich die an Lineage gehenden Beträge dereinst bis auf 670 Millionen Dollar belaufen.

Genentech übernimmt laut der Mitteilung die Verantwortung für die weitere klinische Entwicklung und Kommerzialisierung des "OpRegen"-Programms von Lineage, welches sich derzeit noch in klinischen Studien der Phasen I und II befindet. Die bereits laufenden Studien werden noch von Lineage durchgeführt.

(AWP)