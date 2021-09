"Wir haben 18 Medikamente in der Spätphase der Entwicklung oder in der Zulassungsphase", sagte der Chef der Pharmasparte, Bill Anderson, am Dienstag bei einer Investorenveranstaltung. "Das ist ein neuer Höchststand." Inzwischen seien zwei weitere Phase-III-Studien begonnen worden, insgesamt sollen es in der zweiten Jahreshälfte zehn zusätzliche spätklinische Testprogramme sein.

(Reuters)