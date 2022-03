Laut einem im Fachmagazin "Neurology and Therapy" veröffentlichten Artikel habe sich gezeigt, dass Kesimpta keinen negativen Effekt auf den Verlauf einer Erkrankung an Covid-19 bei an Multipler Sklerose (MS) erkrankten Patienten hat. Die mit Kesimpta behandelten Menschen müssen der Studie zufolge nicht häufiger wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus als andere MS-Kranke und sie haben auch nicht häufiger einen tödlichen Coronaverlauf, wie Novartis am Freitag mitteilte.

Die Patienten, die an der Studie teilnahmen und wegen MS mit Kesimpta behandelt werden, mussten im Vergleich mit dem Rest der MS-Kranken sogar weniger oft wegen Covid-19 ins Krankenhaus und starben seltener daran. Weiter sei nur ein sehr kleiner Anteil der mit Kesimpta behandelten und geimpften Personen an Covid-19 erkrankt und nach der Auffrischungsimpfung seien keine weiteren Fälle mehr gemeldet worden.

Die Ergebnisse seien sehr zufriedenstellend, wird Novartis Pharmaceuticals' Neuroscience Global Medical Franchise Head Lykke Hinsch in der Mitteilung zitiert. "Während frühe Berichte während der Pandemie Bedenken hinsichtlich Covid-19 bei Patienten aufkommen liessen, die bestimmte krankheitsmodifizierende Therapien erhalten, zeigen diese Daten, dass die Ergebnisse bei Patienten, die Kesimpta erhalten, denen der Allgemeinbevölkerung nicht unähnlich sind", so die Managerin.

(AWP)